Євро-2020: УЄФА офіційно збільшив кількість замін на фінальну частину турніру
Наставники національних команд отримали більше можливостей для ротації на Євро-2020.
На черговому засіданні виконавчого комітету УЄФА ухвалили рішення збільшити кількість замін на Євро-2020, повідомляє офіційний сайт організації.
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Таким чином, у фінальній частині турніру тренери зможуть зможуть проводити до 5-ти замін за гру. Нагадаємо, традиційно на континентальній першості дозволялось лише три заміни. Такі нововведення вже діють на відбіркових поєдинках до ЧС-2022 і пов'язані вони з пандемією.
Нагадаємо, фінальна частина турніру Євро-2020 відбуватиметься з 11 червня по 11 липня.
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