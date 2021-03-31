На черговому засіданні виконавчого комітету УЄФА ухвалили рішення збільшити кількість замін на Євро-2020, повідомляє офіційний сайт організації.

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Таким чином, у фінальній частині турніру тренери зможуть зможуть проводити до 5-ти замін за гру. Нагадаємо, традиційно на континентальній першості дозволялось лише три заміни. Такі нововведення вже діють на відбіркових поєдинках до ЧС-2022 і пов'язані вони з пандемією.

Нагадаємо, фінальна частина турніру Євро-2020 відбуватиметься з 11 червня по 11 липня.

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