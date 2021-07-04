Збірна України завдяки своїм результатам на чемпіонаті Європи заробила 16 мільйонів євро.

"Україна програла, як тільки вийшла на поле": Заваров розчарований командою Шевченка в матчі з Англією

Лише за вихід на Євро-2020 "синьо-жовті" отримали від УЄФА 9,25 млн євро. Перемога над Північною Македонією (2:1) у груповому етапі збагатила команду Шевченка ще на 1,5 млн євро. Вихід в 1/8 континентальної першості приніс нашій збірній 2 млн євро, а вихід у чвертьфінал – ще 3,25 млн.

До слова, півфіналісти отримають 5 млн, срібний призер збагатиться на 7 млн, а тріумфатор чемпіонату Європи покладе у свою скарбничку 10 млн євро.

Україна – Англія: Миколенко відбілив ім'я, зруйновані мрії Матвієнка про АПЛ, розчарували не всі – оцінки за 1/4 Євро