Сборная Украины благодаря своим результатам на чемпионате Европы заработала 16 млн евро.

"Украина проиграла, как только вышла на поле": Заваров разочарован командой Шевченко в матче с Англией

Только за выход на Евро-2020 "сине-желтые" получили от УЕФА 9,25 млн евро. Победа над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе обогатила команду Шевченко еще на 1,5 млн евро. Выход в 1/8 континентального первенства принес нашей сборной 2 млн евро, а выход в четвертьфинал – еще 3,25 млн.

К слову, полуфиналисты получат 5 млн, серебряный призер обогатится на 7 млн, а триумфатор чемпионата Европы положит в свою копилку 10 млн евро.

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