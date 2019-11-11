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Євро-2020: Німеччина, Іспанія та Бельгія показали комплекти форми на континентальну першість

12:57 1072 Читать на русском
Євро-2020: Німеччина, Іспанія та Бельгія показали комплекти форми на континентальну першість
Ромелу Лукаку та Еден Азар / фото із соцмереж

Компанія Adidas презентувала основну форму збірних Іспанії, Германи і Бельгії, в якій команди гратимуть на чемпіонаті Європи-2020.

У презентації форми німецької команди взяв участь Тоні Кроос, іспанську форму представив Альваро Мората, а екіпірування бельгійців – Міши Батшуаї.

Брати Азари, Лукаку, екзотичні легіонери – збірна Бельгії оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020

Цікаво, що наразі участь у фінальному раунді Євро-2020 з цього списку гарантували собі лише Іспанія та Бельгія. Натомість німцям іще належить вибороти таке право у протистоянні з Нідерландами та Північною Ірландією.

Наразі підопічні Йоахіма Льова посыдають у своїй групі друге місце, за додатковими показниками поступаючись голландцям та на три пункти випереджаючи ірландців.

Збірна Німеччини оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020

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Теги
Євро-2020 Бельгія Бельгія Іспанія Іспанія Німеччина Німеччина Футбольна форма
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