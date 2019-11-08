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Збірна Німеччини оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020

18:05 177 Читать на русском
Збірна Німеччини оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020
Збірна Німеччини

Головний тренер збірної Німеччини Йоахим Льов оголосив список гравців, які готуватимуться до завершальних матчів відбору на чемпіонат Євро-2020 проти Білорусі та Північної Ірландії.

До заключних матчів кваліфікації готуватимуться 24 гравці, повідомляє офіційний твіттер збірної Німеччини.

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Воротарі: Мануель Нойєр (Баварія), Бернд Лено (Арсенал, Англія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Іспанія)

Захисники: Йонас Хектор (Кельн), Маттіас Гінтер (Борусія Менхенгладбах), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Ніклас Штарк (Герта), Джонатан Та (Байєр), Робін Кох (Фрайбург), Ніко Шульц (Борусія Дортмунд)

Півзахисники: Кай Хаверц (Байєр), Емре Джан (Ювентус, Італія), Серж Гнабрі, Йозуа Кімміх, Леон Горецка (всі – Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Англія), Юліан Брандт, Марко Ройс (обидва – Борусія Дортмунд) , Тоні Кроос (Реал, Іспанія), Надім Амірі (Байєр), Себастьян Руді (Хоффенхайм), Суат Сердар (Шальке)

Нападники: Тімо Вернер (Лейпциг), Лука Вальдшмідт (Фрайбург)

Нагадаємо, 16 листопада Німеччину вдома прийматиме Білорусь. 19 листопада німці проведуть домашній поєдинок з Північною Ірландією.

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Німеччина Німеччина Євро-2020
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