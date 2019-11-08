Збірна Німеччини оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020

Головний тренер збірної Німеччини Йоахим Льов оголосив список гравців, які готуватимуться до завершальних матчів відбору на чемпіонат Євро-2020 проти Білорусі та Північної Ірландії.
До заключних матчів кваліфікації готуватимуться 24 гравці, повідомляє офіційний твіттер збірної Німеччини.
Брати Азари, Лукаку, екзотичні легіонери – збірна Бельгії оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020
Воротарі: Мануель Нойєр (Баварія), Бернд Лено (Арсенал, Англія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Іспанія)
Захисники: Йонас Хектор (Кельн), Маттіас Гінтер (Борусія Менхенгладбах), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Ніклас Штарк (Герта), Джонатан Та (Байєр), Робін Кох (Фрайбург), Ніко Шульц (Борусія Дортмунд)
Півзахисники: Кай Хаверц (Байєр), Емре Джан (Ювентус, Італія), Серж Гнабрі, Йозуа Кімміх, Леон Горецка (всі – Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Англія), Юліан Брандт, Марко Ройс (обидва – Борусія Дортмунд) , Тоні Кроос (Реал, Іспанія), Надім Амірі (Байєр), Себастьян Руді (Хоффенхайм), Суат Сердар (Шальке)
Нападники: Тімо Вернер (Лейпциг), Лука Вальдшмідт (Фрайбург)
Нагадаємо, 16 листопада Німеччину вдома прийматиме Білорусь. 19 листопада німці проведуть домашній поєдинок з Північною Ірландією.