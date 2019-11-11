Евро-2020: Германия, Испания и Бельгия показали комплекты формы на континентальное первенство

Компания Adidas представила основную форму сборных Испании, Германи и Бельгии, в которой команды будут играть на чемпионате Европы-2020.

В презентации формы немецкой команды принял участие Тони Кроос, испанскую форму представил Альваро Мората, а экипировку бельгийцев – Миши Батшуаи.

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Интересно, что в данный момент участие в финальном раунде Евро-2020 из этого списка гарантировали себе только Испания и Бельгия. Немцам еще предстоит завоевать такое право в противостоянии с Нидерландами и Северной Ирландией.

Сейчас подопечные Йоахима Лева занимают в своей группе второе место, по дополнительным показателям уступая голландцам и на три пункта опережая ирландцев.

Сборная Германии объявила заявку на матчи квалификации к Евро-2020