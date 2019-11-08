toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Брати Азари, Лукаку, екзотичні легіонери – збірна Бельгії оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020

15:34 137 Читать на русском
Брати Азари, Лукаку, екзотичні легіонери – збірна Бельгії оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020
Торган та Еден Азари / AP

Тренерський штаб збірної Бельгії на чолі з Роберто Мартінесом оприлюднив список гравців на матчі відбору до чемпіонату Європи-2020 проти Росії та Кіпру.

 

До заключних матчів кваліфікації готуватимуться 29 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної Бельгії.

Збірна Іспанії оголосила список гравців на матчі з Мальтою і Румунією – кривдник Шахтаря отримав дебютний виклик

Виклик до табору "червоних дияволів" отримали головні зірки місцевого футболу – Тібо Куртуа, Тобі Алдервейрелд, брати Торган і Еден Азари, Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку. Крім того, місце в національній команді отримали представники азійських чемпіонатів – оборонець японського Віссел Кобе Томас Вермален і атакувальний півзахисник китайського Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско.

Воротарі: Куртуа, Міньйоле, Селс, ван Кромбрюгге

Захисники: Алдервейрелд, Боята, Денаєр, Коббаут, Дендонкер, Мехеле, Вермален

Півзахисники: Феррейра Карраско, Кастань, Шадлі, Торган Азар, Вітсель, де Брюйне, Прат, Тілеманс, Ванакен

Нападники: Батшуаї, Крістіан Бентеке, Еден Азар, Лестьєн, Ромелу Лукаку, Мертенс, Оріджі, Троссард, Версхарен

Відзначимо, що збірна Бельгії 16 листопада зіграє проти росіян на виїзді, а 19 листопада зустрінеться з командою Кіпру вдома.

blog_ava
"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо
11:20
7294
Теги
Росія - Бельгія Бельгія - Кіпр Торган Азар Торган Азар Яннік Феррейра Карраско Яннік Феррейра Карраско Бельгія Бельгія Євро-2020 Томас Вермален Томас Вермален Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Еден Азар Еден Азар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
43
хв
Металіст 1925
18:30
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук