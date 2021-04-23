УЕФА продолжает подготовку к Евро-2020 и уже нашел город, который будет принимать турнир вместо Бильбао.

Мюнхен проведет запланированные матчи Евро-2020 на Альянц-Арене. Власти региона Бавария позволила присутствие 14 500 зрителей на матчах, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Евро-2020: первый город официально потерял право на проведение матчей турнира

А вот что касается Бильбао, который потерял право на проведение поединков, то его заменила Севилья, информирует AS. Матчи в рамках Евро-2020 будут проведены на стадионе Ла Картуха.

Напомним, финальная часть Евро-2020 стартует 11 июня. На турнире будет участвовать и сборная Украины – соперниками подопечных Шевченко станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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