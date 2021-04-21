Днями УЄФА оголосив про реформу єврокубків – нововведення наберуть чинності в сезоні 2024/25. Все, що відомо про новий формат Ліги чемпіонів – в матеріалі "Футбол 24".

Після тривалих консультацій УЄФА все ж наважився на реформу євротурнірів. Ліга чемпіонів, Ліга Європи та новостворена Ліга конференцій, перший розіграш якої стартує вже за кілька місяців, у сезоні 2024/25 змінять формат. Союз європейських футбольних асоціацій зазначив, що основне завдання змін – бажання йти в ногу з часом та посилити інтерес до турнірів шляхом їхнього вдосконалення.

УЄФА офіційно затвердив новий формат Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій

Ліга чемпіонів у нинішньому форматі проіснує ще 3 роки, після чого турнір відбуватиметься по-новому. Додаткові деталі – зокрема, конкретні схеми кваліфікації та посіву команд, розподіл фінансів, коефіцієнти тощо будуть прийняті УЄФА до кінця 2021-го.

Як зміниться ЛЧ

Головні реформи ЛЧ – відмова від групового етапу та збільшення кількості учасників турніру. Якщо зараз у змаганнях беруть участь 32 команди, то через 3 роки їхня кількість зросте до 36-ти. Але традиційного поділу на групи по 4 команди в кожній вже не буде – суперники гратимуть за так званою "швейцарською системою".

Всі 36 команд потраплять у єдину лігу. Кожен клуб, який здобуде право виступати в ЛЧ, проведе в основному турнірі мінімум 10 матчів – на 4 більше, ніж зараз. При цьому всі ці поєдинки будуть проти різних суперників – кожна команда зіграє 5 поєдинків вдома, і 5 на виїзді. Відповідно, учасники Ліги чемпіонів матимуть змогу протистояти більшій кількості суперників топ-класу. На думку УЄФА, такий формат дозволить зберегти турнірну інтригу та мотивацію до останнього ігрового дня, а також забезпечить більшу кількість поєдинків між топ-клубами на ранній стадії змагань.

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Хто вийде у плей-офф

За підсумками всіх поєдинків буде сформована загальна турнірна таблиця з 36-ти учасників. Як і раніше, за перемогу команда отримає 3 очки, а за нічию – одне. Вісім найкращих команд автоматично вийдуть в 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися до топ-8.

Ті, хто посяде місця з 9-го по 16-те, на жеребкуванні стикових матчів будуть сіяними і зіграють з командами, що посіли місця з 17-го по 24-те. Сіяні команди зіграють матчі-відповіді на своєму полі. Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу, де зіграють з одним із топ-8 клубів загального етапу. З цього моменту Ліга чемпіонів триватиме у звичному форматі двоматчевого плей-офф.

Команди, які посядуть місця з 25-го і нижче, завершать єврокубковий сезон без продовження боротьби в Лізі Європи. З цього випливає, що команди, які програють у стикових матчах за плей-офф ЛЧ, продовжать боротьбу в Лізі Європи, але УЄФА поки цього не уточнює.

Кваліфікація в ЛЧ

Як і зараз, у Лігу чемпіонів потраплятимуть за підсумками національних чемпіонатів – жодних "абонементів" не передбачено. Чотири додаткові місця, які УЄФА вводить, починаючи з сезону 2024/25, розподілятимуться за наступними критеріями:

– Одну путівку отримає клуб з п'ятої асоціації в рейтингу УЄФА (наразі нею є Франція). Рейтинг ґрунтується на результатах виступів клубів асоціації в п'яти попередніх розіграшах Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

– Друга путівка дістанеться національному чемпіону з найвищим клубним коефіцієнтом серед усіх національних чемпіонів, які не вийшли напряму до загального етапу ЛЧ.

– Ще дві путівки отримають два клуби з найвищими клубними коефіцієнтами, які не вийшли напряму до загального етапу ЛЧ, але пробилися або в кваліфікацію Ліги чемпіонів, або в Лігу Європи чи Лігу конференцій.

Формат фіналу Ліги чемпіонів

Тут вирішили нічого не змінювати. Як і зараз, володаря трофею визначать за підсумками одного поєдинку. Фінал ЛЧ зіграють на нейтральному стадіоні, який буде оголошений УЄФА заздалегідь.

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