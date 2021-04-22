Більбао не буде приймати матчі континентального форуму, повідомляє офіційний сайт адміністрації міста.

Євро-2020: УЄФА оголосив арбітрів – вперше в історії турніру до списку потрапила жінка

УЄФА вже повідомив міську владу, що прийняв рішення позбавити місто статусу господаря. Тепер у Більбао є претензії до УЄФА. Місцева влада поскаржилася на відсутність допомоги з боку футбольного союзу і упереджене ставлення. Крім того, упродовж останніх тижнів ніхто з представників УЄФА не виходив на контакт. Тепер баски вимагають від УЄФА відшкодувати витрати на організацію турніру, сума яких склала 1,2 млн євро.

Очікується, що поєдинки, які мали зіграти в Більбао, відбудуться в Севільї на арені Ла Картуха.

Додамо, що під питанням залишаються ще два міста-господарі Євро – Дублін та Мюнхен. Фінальна частина форуму стартує вже 11 червня.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу