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Євро-2020, кваліфікація: Чехія обіграла Англію, Франція дотиснула Ісландію, фіаско українського тренера в Андоррі

11 жовтня 23:47 1129 Читать на русском
Євро-2020, кваліфікація: Чехія обіграла Англію, Франція дотиснула Ісландію, фіаско українського тренера в Андоррі
Чехія перемогла Англію

Відбулися поєдинки 7-го туру відбору Євро-2020 в групах А та H. Чехія у вольовому стилі здолала Англію, Франція та Туреччина здобули важливі перемоги й інші результати.

Євро-2020, кваліфікація

Група А

Чехія – Англія – 2:1

Голи: Брабец, 9, Ондрашек, 85 – Кейн, 5 (пен)

Чорногорія – Болгарія – 0:0

Група H

Ісландія – Франція – 0:1

Гол: Жиру, 64 (пен)

Туреччина – Албанія – 1:0

Гол: Тосун, 90

Андорра – Молдова – 1:0

Гол: Валес, 63

Вилучення: Гінсарі, 55 (Молдова)

В групі А центральним поєдинком стала зустріч у Празі – зійшлися лідери квінтету Англія (12 очок) та Чехія (9 пунктів). Перемога гарантувала команді Гарета Саутгейта вихід на Євро-2020, тому англійці розпочали активно – вже на 5-й хвилині Кейн реалізував пенальті та вивів свою команду вперед. Пропущений гол не знітив Чехію, яка швидко відігралася. Якуб Брабец дещо незграбно, але все ж переправив м'яч у ворота після розіграшу кутового. Перший тайм так і завершився – 1:1.

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Другий тайм проходив за переваги господарів – виглядало, що гостей влаштовувала і нічия, але на 85-й хвилині гол Ондрашека приніс Чехії важливу перемогу. Чехи завдяки цим трьом очкам наздогнали Англію в турнірній таблиці, але зіграли на гру більше. Третє місце у Косова – 8 пунктів.

В іншому матчі групи зустрічалися аутсайдери Чорногорія та Болгарія, які розмістилися на дні турнірної таблиці, набравши по 2 очки. Нудна нульова нічия залишила обидві команди на дні турнірної таблиці.

Також відбулися поєдинки у групі H, центральним з яких стала дуель Ісландії та Франції. Острів'яни відставали від свого нинішнього опонента та Туреччини на 3 очки, тому їм обов'язково слід було перемагати для збереження шансів на вихід на Євро. Рахунок лише в середині другого тайму відкрили французи зусиллями Олів'є Жиру, який реалізував пенальті. Цей гол став єдиним у матчі та приніс перемогу Франції.

Туреччина вдома вирвала перемогу над Албанією завдяки голу Тосуна на 90-й хвилині.

Аутсайдер групи Андорра приймала Молдову. Перший тайм завершився без голів, а в другій половині гри гості залишилися в меншості. Цим Андорра скористалася майже одразу – відзначився Валес. 1:0 – невдача українського тренера Семена Альтмана в Андоррі.

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