Зірка збірної Данії Крістіан Еріксен, який пережив зупинку серця у матчі 1-го туру чемпіонату Європи, та медики, які врятували гравця, отримали визнання від УЄФА.

Союз європейських асоціацій запросив Крістіана, його дружину, а також 6 лікарів на фінал Євро-2020, інформує ESPN. Наразі невідомо, чи погодилось подружжя Еріксенів та всі медики завітати на вирішальний матч.

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Педер Ерсгаард, один із рятівників данця, вже встиг прокоментувати запрошення. "Я окрилений, наче дитина напередодні Різдва. Дуже пишаюся не тільки тією роботою, що виконав я, але і зусиллями всього медичного штабу. Це не було роботою однієї людини", – заявив медик.

Зауважимо, фінальний матч чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. У ньому зустрінуться тріумфатори пар Англія – Данія та Італія – Іспанія.

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