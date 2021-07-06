Звезда сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца в матче 1-го тура чемпионата Европы, и медики, которые спасли игрока, получили признания от УЕФА.

Союз европейских ассоциаций пригласил Кристиана, его жену, а также 6 врачей на финал Евро-2020, информирует ESPN. Пока неизвестно, согласились ли Эриксены и медики посетить решающий матч.

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Педер Ерсгаард, один из спасателей датчанина, уже успел прокомментировать приглашение. "Я окрыленный, как ребенок накануне Рождества. Очень горжусь не только той работой, что я сделал, но и усилиями всего медицинского штаба. Это не было работой одного человека", – заявил медик.

Заметим, финальный матч чемпионата Европы состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. В нем встретятся триумфаторы пар Англия – Дания и Италия – Испания.

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