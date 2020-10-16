Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував інформацію про можливе скорочення кількості міст, які приймуть наступного року чемпіонат Європи-2020.

"Ми постійно моніторимо ситуацію, але жодних сумнівів, що чемпіонат Європи відбудеться, немає.

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Плануємо залишити все, як є. Але повинен зазначити, що замість 12 країн турнір може відбутися в 11-ти, восьми, п'яти чи в одній", – цитує функціонера ESPN.

Нагадаємо, що раніше британська преса написала про ймовірну втрату права на проведення Євро Санкт-Петербургом, Більбао і Баку. Форум мав відбутися цьогоріч влітку, але був перенесений на літо 2021-го через пандемію коронавірусу.

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