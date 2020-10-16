Організатор чемпіонату Європи-2020 розглядає варіант зі зміною формату турніру, що призведе до втрати права на проведення матчів форуму кількома країнами. У зоні ризику – російський Санкт-Петербург та інші міста.

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Союз асоціацій хоче звести до мінімуму кількість поїздок в умовах пандемії. Як наслідок, під скорочення може потрапити Санкт-Петербург, а вірмено-азербайджанський конфлікт ставить під питання проведення чемпіонату Європи в Баку. Найгірший модельований сценарій – проведення Євро-2020 в чотирьох містах однієї країни.

Раніше форум через пандемію COVID-19 перенесли на літо 2021-го. Планувалося, що ювілейний чемпіонат приймуть 12 міст Європи: Дублін, Лондон, Глазго, Більбао, Амстердам, Копенгаген, Мюнхен, Рим, Будапешт, Бухарест, Санкт-Петербург і Баку.

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