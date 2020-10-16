Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможном сокращении количества городов, которые примут в следующем году чемпионат Европы-2020.

"Мы постоянно мониторим ситуацию, но никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится, нет.

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Планируем оставить все, как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может состояться в 11-ти, восьми, пяти или в одной", – цитирует функционера ESPN.

Напомним, что ранее британская пресса написала о возможной потере права на проведение Евро Санкт-Петербургом, Бильбао и Баку. Форум должен был состояться в этом году летом, но был перенесен на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

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