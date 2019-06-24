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Євро-2019 U-21: Німеччина не перемогла Австрію, але вийшла у півфінал, Данія з Дуелундом здолала Сербію

00:30 12 Читать на русском
Євро-2019 U-21: Німеччина не перемогла Австрію, але вийшла у півфінал, Данія з Дуелундом здолала Сербію
Збірна Німеччини U-21 / твіттер збірної Німеччини

Відбулись матчі третього туру групового етапу Євро-2019 U-21 у групі В.

Євро-2019 U-21, група В, третій тур

Данія – Сербія – 2:0

Голи: Ларсен, 21, Расмуссен, 51

Австрія – Німеччина – 1:1

Голи: Данзо, 24 – Вальдшмідт, 14

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Відбулись матчі заключного туру групового етапу Євро-2019 U-21 у дивізіоні В. Данія забила у ворота Сербії по голу у кожному з таймів, але цього результату не вистачило, аби позмагатись за вихід у плей-офф з другого місця. Вінгер Динамо Міккель Дуелунд вийшов на поле у другому таймі, але не зміг врятувати свою команду.

У іншому матчі Австрія зустрічалась з Німеччиною, команди забили по голу у перші 25 хвилин зустрічі. Тож, матч закінчився з рахунком 1:1. Цей результат влаштував "бундестім", які вийшли у півфінал турніру з першого місця групи В.

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