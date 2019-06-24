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Евро-2019 U-21: Германия не победила Австрию, но вышла в полуфинал, Дания с Дуэлундом одолела Сербию

00:30 10 Читати українською
Евро-2019 U-21: Германия не победила Австрию, но вышла в полуфинал, Дания с Дуэлундом одолела Сербию
Сборная Германии U-21 / твиттер сборной Германии

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Евро-2019 U-21 в группе В.

Евро-2019 U-21, группа В, третий тур

Дания – Сербия – 2:0

Голы: Ларсен, 21 Расмуссен, 51

Австрия – Германия – 1:1

Голы: Данза, 24 – Вальдшмидт, 14

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Состоялись матчи заключительного тура группового этапа Евро-2019 U-21 в дивизионе В. Дания забила в ворота Сербии по голу в каждом из таймов, но этого результата не хватило, чтобы побороться за выход в плей-офф со второго места. Вингер Динамо Миккель Дуэлунд вышел на поле во втором тайме, но не смог спасти свою команду.

В другом матче Австрия встречалась с Германией, команды забили по голу в первые 25 минут встречи. Поэтому, матч закончился со счетом 1:1. Этот результат устроил "бундестим", которые вышли в полуфинал турнира с первого места группы В.

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