"Очень сильные соперники. Есть такое чувство, что мы играем в группе Лиги чемпионов. Ренн, как и мы, еще недавно играл в этом турнире, это очень серьезный коллектив, ежегодно осуществляющий качественные трансферы. Все мы видели, как кипрский АЕК дважды обыграл СК Днепр-1.

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О Фенербахче я вообще молчу, эта команда становится сильнее и сильнее с каждым месяцем. Уверен, что они хотят отомстить нам и взять реванш, поэтому матчи будут очень интересными. И я вас уверяю – они ничем не уступят играм Лиги чемпионов. Может, я не очень доволен жребием, но наши игроки наверняка станут более опытными и сильными, играя против именитых соперников", – поделился Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что киевляне сегодня узнали соперников в группе Лиги Европы – "бело-синие" сразятся с Ренном, Фенербахче и АЕКом Ларнака.

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