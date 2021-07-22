"З Леоненком ми їздили в Ужгород. Це той момент, коли є що згадати, але нічого дітям розповісти. Всі знають, що він пиво любить, і в поїзді він трохи випив.

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Він не залицявся, ми в різних купе були. Дуже багато розповідав за життя, він це дуже любить. В Ужгороді у нього дуже багато знайомих, нам дали безкоштовне житло за містом у шикарному готелі. У мене був готель, яка зняла компанія, але він сказав: "Ні, всі там". Він поїхав жити туди, мене не залишив – взяв із собою.

Він – добряк. Якщо його попросити про допомогу, він ніколи не відмовить. Але у нього є фішка: він любить пиво, каже, що думає, своєрідний", – розповіла Лобода в інтерв'ю SportArena.

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