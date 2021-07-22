"С Леоненко мы ездили в Ужгород. Это тот момент, когда есть что вспомнить, но нечего детям рассказать. Все знают, что он пиво любит, и в поезде он немного выпил.

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Он не ухаживал, мы в разных купе были. Очень много рассказывал о жизне, он это очень любит. В Ужгороде у него очень много знакомых, нам дали бесплатное жилье за ​​городом в шикарном отеле. У меня был отель, который сняла компания, но он сказал: "Нет, все там". Он уехал жить туда, меня не оставил – взял с собой.

Он – добряк. Если его попросить о помощи, он никогда не откажет. Но у него есть фишка: он любит пиво, говорит, что думает, своеобразный", – рассказала Лобода в интервью SportArena.

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