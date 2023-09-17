"З моменту переходу в Бенфіку я чекав цього дня. Нова команда, нові відчуття, все нове для мене.

Дебют Трубіна за Бенфіку у відеоогляді матчу з Візелою – 2:1

Дуже хвилювався перед матчем. Колись так само сильно хвилювався перед дебютом в Шахтарі. Та вчора всі переживання пройшли з першим дотиком м'яча. Далі вже просто насолоджувався грою та можливістю грати.

Велика вдячність команді та тренерському штабу. І вболівальникам. Це просто шалена підтримка, це фантастика. Навіть на гостьовій грі тисячі фанів, які роблять атмосферу.

Є над чим працювати. Є що покращувати. Та хочеться продовжувати. Щоб це був перший серед багатьох матчів за Бенфіку", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні український голкіпер дебютував за португальський клуб у матчі Прімейра-ліги проти Візели. Бенфіка виграла з рахунком 2:1, а Трубін пройшов бойове хрещення голом з пенальті.

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