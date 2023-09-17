"С момента перехода в Бенфику я ждал этого дня. Новая команда, новые ощущения, все новое для меня.

Дебют Трубина за Бенфику в видеообзоре матча с Визелой – 2:1

Очень волновался перед матчем. Когда-то так же сильно волновался перед дебютом в Шахтере. Но вчера все переживания прошли с первым касанием мяча. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть.

Большая благодарность команде и тренерскому штабу. И болельщикам. Это просто сумасшедшая поддержка, это фантастика. Даже на гостевой игре тысячи фанатов, которые делают атмосферу.

Есть над чем работать. Есть что улучшать. Но хочется продолжать. Чтобы это был первый среди многих матчей за Бенфику", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне украинский голкипер дебютировал за португальский клуб в матче Примейра-лиги против Визелы. Бенфика выиграла со счетом 2:1, а Трубин прошел боевое крещение голом с пенальти.

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