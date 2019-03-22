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"Йдемо до своєї мрії", – Шовковський задав настрій для збірної України перед стартом відбору до Євро-2020

18:08 92 Читать на русском
"Йдемо до своєї мрії", – Шовковський задав настрій для збірної України перед стартом відбору до Євро-2020
Олександр Шовковський та Андрій Шевченко /ФФУ

Екс-голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський, який зараз працює у тренерському штабі Андрія Шевченка, очікує на початок матчу відбору до Євро-2020 проти Португалії.

 

Шовковський у соцмережі Instagram опублікував фото тренерського штабу збірної України і додав до нього уривок вірша як мотивацію.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020

Мы начинаем путь
Идём к своей мечте
И надо не свернуть
С пути уже...

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні сьогодні, 22 березня. А через три дні "синьо-жовті" зіграють проти команди Люксембургу.

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Теги
Євро-2020 Португалія - Україна Україна Україна Олександр Шовковський Олександр Шовковський Збірна України
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