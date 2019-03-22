Андрій Шевченко – про місце зберігання "Золотого м'яча", найкращого гравця світу та можливе повернення в політику

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання в режимі бліц для програми "Без гриму" на телеканалі ICTV.

– Про найважливіший гол у кар'єрі

– Гол з пенальті у фіналі Ліги чемпіонів на Олд Траффорд. Це, напевне, найважливіший гол у моїй кар'єрі.

– Який би матч він переграв

– Я б переграв, мабуть, фінал Ліги чемпіонів 2005 року проти Ліверпуля.

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– Найкрасивіший забитий гол?

– Мабуть, гол проти Ювентуса, який я забив у складі Мілана.

– Чи був помилкою перехід з Мілана в Челсі?

– Коли людина приймає рішення, то вона рухається вперед. Рішення було прийнято і я рухався далі вперед.

– Топ-5 найкращих гравців за історію футболу?

– Однозначно, Мальдіні, Зідан, Мессі, Роналдо і Кріштіану Роналду.

– Хто кращий: Роналду чи Мессі?

– Це трохи різні по стилю гравці. Мабуть, все-таки Мессі кращий.

– Хто буде блокувати Роналду у матчі проти Португалії?

– Тільки командними діями його можна хоч якось спробувати зупинити.

– В чому феномен Лобановського?

– У самому Лобановському. В його особистості, характері, менталітеті, у його розумінні життя та футболу.

– Де зберігаєте "Золотий м'яч": у Києві, в Лондоні чи на Карибах?

– Він стоїть у музеї Мілана.

– Чим український футбол кращий, ніж італійський та англійський?

– Мабуть, прагненням наших футболістів, бажанням.

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– Чи часто як тренер використовуєте нецензурну лексику?

– Дуже рідко. Лише італійською мовою.

– Чи видалив би з історії свою участь у парламентських виборах в Україні 2012 року?

– В жодному разі.

– Чи підете ще раз в політику?

– Ні.

– Піца, гамбургер чи смажена картопля?

– Картопля.

– Про що, крім футболу, міг би говорити цілий день?

– Про гольф.

– Чи залишилося бажання поїхати на Олімпіаду в якості гольфіста?

– Ніколи його не було.

– Кого з політиків, музикантів та спортсменів запросив би на вечерю?

– Майкла Джордана.

– З ким із зірок спорту чи шоу-бізнесу частіше спілкуєтеся?

– З Володимиром та Віталієм Кличками. Зі своїми колишніми партнерами. Ми близько дружимо з Мальдіні.

– Коли у вас дзвонить будильник?

– Я прокидаюся без будильника. У мене підйом о 7:00 – 7:30.

– Скільки разів на тиждень тренуєтеся?

– Щоденно.

– Чи серед чотирьох синів усі хочуть бути футболістами?

– Старший точно не хоче. Другий тренується та грає. Двоє інших ще маленькі.

– Якою мовою спілкуєтеся вдома?

– Англійською, італійською та трохи українською.

– Найбільш романтичний вчинок як чоловіка?

– Я, взагалі, не дуже романтична людина. Але бувають винятки і у мене теж. Особливо для дружини завжди.

"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка