Андрій Шевченко – про місце зберігання "Золотого м'яча", найкращого гравця світу та можливе повернення в політику

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання в режимі бліц для програми "Без гриму" на телеканалі ICTV.
– Про найважливіший гол у кар'єрі
– Гол з пенальті у фіналі Ліги чемпіонів на Олд Траффорд. Це, напевне, найважливіший гол у моїй кар'єрі.
– Який би матч він переграв
– Я б переграв, мабуть, фінал Ліги чемпіонів 2005 року проти Ліверпуля.
"Він хоче грати за Україну". Мілан виховує українця, якого називають "другим Шевченком" – ми ризикуємо його втратити
– Найкрасивіший забитий гол?
– Мабуть, гол проти Ювентуса, який я забив у складі Мілана.
– Чи був помилкою перехід з Мілана в Челсі?
– Коли людина приймає рішення, то вона рухається вперед. Рішення було прийнято і я рухався далі вперед.
– Топ-5 найкращих гравців за історію футболу?
– Однозначно, Мальдіні, Зідан, Мессі, Роналдо і Кріштіану Роналду.
– Хто кращий: Роналду чи Мессі?
– Це трохи різні по стилю гравці. Мабуть, все-таки Мессі кращий.
– Хто буде блокувати Роналду у матчі проти Португалії?
– Тільки командними діями його можна хоч якось спробувати зупинити.
– В чому феномен Лобановського?
– У самому Лобановському. В його особистості, характері, менталітеті, у його розумінні життя та футболу.
– Де зберігаєте "Золотий м'яч": у Києві, в Лондоні чи на Карибах?
– Він стоїть у музеї Мілана.
– Чим український футбол кращий, ніж італійський та англійський?
– Мабуть, прагненням наших футболістів, бажанням.
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– Чи часто як тренер використовуєте нецензурну лексику?
– Дуже рідко. Лише італійською мовою.
– Чи видалив би з історії свою участь у парламентських виборах в Україні 2012 року?
– В жодному разі.
– Чи підете ще раз в політику?
– Ні.
– Піца, гамбургер чи смажена картопля?
– Картопля.
– Про що, крім футболу, міг би говорити цілий день?
– Про гольф.
– Чи залишилося бажання поїхати на Олімпіаду в якості гольфіста?
– Ніколи його не було.
– Кого з політиків, музикантів та спортсменів запросив би на вечерю?
– Майкла Джордана.
– З ким із зірок спорту чи шоу-бізнесу частіше спілкуєтеся?
– З Володимиром та Віталієм Кличками. Зі своїми колишніми партнерами. Ми близько дружимо з Мальдіні.
– Коли у вас дзвонить будильник?
– Я прокидаюся без будильника. У мене підйом о 7:00 – 7:30.
– Скільки разів на тиждень тренуєтеся?
– Щоденно.
– Чи серед чотирьох синів усі хочуть бути футболістами?
– Старший точно не хоче. Другий тренується та грає. Двоє інших ще маленькі.
– Якою мовою спілкуєтеся вдома?
– Англійською, італійською та трохи українською.
– Найбільш романтичний вчинок як чоловіка?
– Я, взагалі, не дуже романтична людина. Але бувають винятки і у мене теж. Особливо для дружини завжди.
"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка