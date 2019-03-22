"Идем к своей мечте", –- Шовковский задал настрой для сборной Украины перед стартом отбора к Евро-2020

Экс-голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает в тренерском штабе Андрея Шевченко, ожидает начало матча отбора к Евро-2020 против Португалии.

Шовковский в соцсети Instagram опубликовал фото тренерского штаба сборной Украины и добавил к нему отрывок стихотворения как мотивацию.

Португалия – Украина: анонс и прогноз на матч 1-го тура отбора Евро-2020

Мы начинаем путь

Идём к своей мечте

И надо не свернуть

С пути уже...

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне сегодня, 22 марта. А через три дня "сине-желтые" сыграют против команды Люксембурга.

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