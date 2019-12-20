Екс-тренер Львова та Карпат Ігор Яворський проаналізував ситуацію з львівськими клубами у поточному чемпіонаті України.

"Львів – як поштова станція, куди на вогник збігаються погрітися. Пересиділи момент – і гайда далі. Та ще й під впливом Карпат заходилися змінювати тренерів. Добре, що зупинилися.

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Карпати – історія українського футболу. Не хочу вдаватися у їхні фінансові проблеми. У такій ситуації є старий і безвідмовний метод – набрати 95 відсотків складу із власних виконавців і спробувати переломити ситуацію", – сказав Яворський в інтерв’ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Яворський розпочав тренерську діяльність в 1994 році у Ниві. Окрім тернопільського клубу, до якого 60-річний фахівець повертався ще двічі, він встиг потренувати івано-франківське Прикарпаття, донецький та запорізький Металурги, Карпати та Львів, а також канадський клуб Атомік Селект.

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