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Яворський: Гвардіола провалився б в Динамо

17:37 696 Читать на русском
Яворський: Гвардіола провалився б в Динамо
Ігор Яворський / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Львова та Ниви Ігор Яворський розкритикував легіонерів київського Динамо та результати гри команди.

"Динамо – розчарування футбольного року. Таке враження, що якби сюди прийшов тренер Хосеп Гвардіола, то й він провалився б. Більшість легіонерів треба відправити до тернопільської Ниви. Щоб вони побачили, яким може бути футбольне життя.

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Їхній клас – низький. Бажання грати – ще менше. Не знаю, що буде навесні. Зараз стійке враження, що рівню клубу відповідають від сили три-чотири виконавці. Решта – просто баласт", – сказав Яворський в інтерв’ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Яворський розпочав тренерську діяльність в 1994 році у Ниві. Окрім тернопільського клубу, до якого 60-річний фахівець повертався ще двічі, він встиг потренувати івано-франківське Прикарпаття, донецький та запорізький Металурги, Карпати та Львів, а також канадський клуб Атомік Селект.

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