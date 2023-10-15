Німеччина здолала США у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

На 27-й хвилині Пулішіч ошелешив німців ефектним ударом в дев'ятку. Гості відігралися до перерви – Гюндоган і Сане розірвали оборону США кількома передачами.

Нагельсманн впевнено дебютував на чолі збірної Німеччини – шедевр зірки Мілана не врятував США від поразки

У другій половині Німеччина забила ще двічі упродовж 3 хвилин. Захист США продовжував грубо помилятись, даючи купу простору Фюлькругу та Мусіалі. 3:1 – вдалий дебют Юліана Нагельсманна, який готує Німеччину до домашнього Євро-2024.