Германия одолела США в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор встречи.

На 27-й минуте Пулишич ошарашил немцев эффектным ударом в девятку. Гости отыгрались до перерыва – Гюндоган и Сане разорвали оборону США несколькими передачами.

Нагельсманн уверенно дебютировал во главе сборной Германии – шедевр звезды Милана не спас США от поражения

Во второй половине Германия забила еще дважды в течение 3 минут. Защита США продолжала грубо ошибаться, дав кучу пространства Фюлькругу и Мусиале. 3:1 – удачный дебют Юлиана Нагельсманна, готовящего Германию к домашнему Евро-2024.