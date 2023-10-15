Яркий дебют Нагельсманна в видеообзоре матча США – Германия – 1:3
11:02 - Читати українською
Германия одолела США в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор встречи.
На 27-й минуте Пулишич ошарашил немцев эффектным ударом в девятку. Гости отыгрались до перерыва – Гюндоган и Сане разорвали оборону США несколькими передачами.
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Во второй половине Германия забила еще дважды в течение 3 минут. Защита США продолжала грубо ошибаться, дав кучу пространства Фюлькругу и Мусиале. 3:1 – удачный дебют Юлиана Нагельсманна, готовящего Германию к домашнему Евро-2024.
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