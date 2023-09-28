Ярославський живе у лондонсьокму будинку за 55 млн фунтів і все літо відпочивав на яхті, яку обіцяв продати
Президент Металіста Олександр Ярославський навряд може скаржитись на свої умови життя після перебазування до Лондона.
"У олігарха Олександра Ярославського британське громадянство. Принаймні саме як громадянин Британії він фігурує у британських реєстрах.
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Також у центрі Лондона на Wilton Crescent нам вдалося знайти будинок, який належить компанії Ярославського. П‘ятиповерхові апартаменти по сусідству з будинком російського олігарха олега дерипаски та колишньої дружини Геннадія Боголюбова Софії було придбано майже за 55 мільйонів фунтів у 2013 році.
Яхта Kaiser, яку олігарх пообіцяв продати, щоб допомогти харків’янам, ніяк не продається за 50 мільйонів євро. На ній майже все літо відпочивав сам Ярославський і його родина", – написав журналіст Української правди Михайло Ткач з посиланням на матеріал Батальйон "Лондон".
Нагадаємо, Ярославський ще до повномасштабної війни потрапив у скандал через смертельну ДТП за участю своєї машини. Олігарх вирушив за кордон, а фінансування Металіста різко погіршилось. Зараз команда йде на дні таблиці групи А Першої ліги. Ярославський досі фігурує президентом на офіційній сторінці Металіста.
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