Президент Металіста Олександр Ярославський навряд може скаржитись на свої умови життя після перебазування до Лондона.

"У олігарха Олександра Ярославського британське громадянство. Принаймні саме як громадянин Британії він фігурує у британських реєстрах.

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Також у центрі Лондона на Wilton Crescent нам вдалося знайти будинок, який належить компанії Ярославського. П‘ятиповерхові апартаменти по сусідству з будинком російського олігарха олега дерипаски та колишньої дружини Геннадія Боголюбова Софії було придбано майже за 55 мільйонів фунтів у 2013 році.

Яхта Kaiser, яку олігарх пообіцяв продати, щоб допомогти харків’янам, ніяк не продається за 50 мільйонів євро. На ній майже все літо відпочивав сам Ярославський і його родина", – написав журналіст Української правди Михайло Ткач з посиланням на матеріал Батальйон "Лондон".

Нагадаємо, Ярославський ще до повномасштабної війни потрапив у скандал через смертельну ДТП за участю своєї машини. Олігарх вирушив за кордон, а фінансування Металіста різко погіршилось. Зараз команда йде на дні таблиці групи А Першої ліги. Ярославський досі фігурує президентом на офіційній сторінці Металіста.

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