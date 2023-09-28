Президент Металлиста Александр Ярославский вряд ли может жаловаться на свои условия жизни после перебазирования в Лондон.

"У олигарха Александра Ярославского британское гражданство. По крайней мере, именно как гражданин Британии он фигурирует в британских реестрах.

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Также в центре Лондона на Wilton Crescent нам удалось найти дом, принадлежащий компании Ярославского. Пятиэтажные апартаменты по соседству с домом российского олигарха олега дерипаски и бывшей супруги Геннадия Боголюбова Софии было приобретено почти за 55 миллионов фунтов в 2013 году.

Яхта Kaiser, которую олигарх пообещал продать, чтобы помочь харьковчанам, никак не продается за 50 миллионов евро. На ней почти все лето отдыхал сам Ярославский и его семья", – написал журналист Украинской правды Михаил Ткач со ссылкой на материал Батальон "Лондон".

Напомним, Ярославский еще до полномасштабной войны попал в скандал из-за смертельного ДТП с участием своей машины. Олигарх отправился за границу, а финансирование Металлиста резко ухудшилось. Сейчас команда идет на дни таблицы группы А Первой лиги. Ярославский до сих пор фигурирует президентом на официальной странице Металлиста.

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