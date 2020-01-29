Ярославский: С Металлистом две проблемы – не понятно, кому он принадлежит и с кем разговаривать

Бывший владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский прокомментировал свое возможное возвращение в большой футбол после национализации тренировочной базы харьковского клуба.

"Она (база – прим.) мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кто им владеет. Сегодня с Металлистом есть две проблемы. Первая – не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать.

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И вторая – долги Металлиста, их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 млн. долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно, с кем говорить", – цитирует Ярославского издание Sport.ua.

Напомним, за время его президентства в Металлисте харьковская команда шесть раз подряд завоевывала бронзовые медали украинского первенства, а также регулярно и успешно выступала в еврокубках. Ярославский продал Металлист в декабре 2012 года Сергею Курченко, а через 3,5 сезона клуб потерял профессиональный статус и свое место в Премьер-лиге.

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