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Ярославський однозначно відповів на чутки про придбання Металіста 1925

5 грудня 23:37 610 Читать на русском
Ярославський однозначно відповів на чутки про придбання Металіста 1925
Олександр Ярославський / фото з відкритих джерел

Колишній президент Металіста Олександр Ярославський прокоментував інформацію про те, що він незабаром може стати власником першолігового Металіста 1925.

"Я ж казав, що я – людина послідовна. Я сказав – за Металіст, значить, будемо топити тільки за Металіст. Металіст 1925 – ні, я вже відповідав на це питання. У Металісті 1925 є хлопці, які займаються клубом, і вони молодці, що займаються цим проектом", – цитує Ярославського sport.ua.

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Нагадаємо, Ярославський був власником Металіста з 2006-го по 2012-й рік, після чого продав клуб Сергію Курченку. Влітку 2017-го року суд через борги почав процедуру банкрутства клубу. Нещодавно почала з'являтися інформація про можливе придбання Ярославським Металіста 1925, який виступає в Першій лізі і є одним з претендентів на вихід в УПЛ.

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Металіст Металіст Перша ліга Олександр Ярославський Металіст 1925 Металіст 1925
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