Очільник "жовто-синіх" виділив 250 тисяч євро на нову аудіосистему для стадіону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гроші будуть витрачені на акустичні системи, динаміки для гучномовців, мікшерні пульти та інші сучасні елементи озвучування. Обладнання постачатиме американська компанія Bose, яка вважається одним з флагманів галузі аудіотехніки.

Нагадаємо, раніше Ярославський анонсував спроби Харкова поборотися за проведення Суперкубка УЄФА-2024.

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