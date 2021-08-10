Глава "желто-синих" выделил 250 тысяч евро на новую аудиосистему для стадиона, сообщает официальный сайт клуба.

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Деньги будут потрачены на акустические системы, динамики для громкоговорителей, микшерные пульты и другие современные элементы озвучивания. Оборудование будет поставлять американская компания Bose, которая считается одним из флагманов отрасли аудиотехники.

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