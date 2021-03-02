Головний тренер Метала Олександр Кучер прокоментував слова Олександра Ярославського про бажання реанімовувати свій колишній клуб на базі його команди.

"Це приємно чути, заяви були, але конкретної розмови з Ярославським у мене не було. Хлопців теж заспокоюємо, щоб не хапали зірок з неба, продовжували працювати у тому ж дусі.

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Це нас не стосується, продовжуємо працювати. У нас амбіції перемагати у кожному матчі", – сказав Кучер у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Наразі на українській футбольній карті Харків представлений двома командами – ФК Метал у Другій лізі та Металіст 1925 у Першій.

До слова, Метал після 11 турів лідирує у групі Б Другої ліги, набравши 29 очок.

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