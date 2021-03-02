"Розмови з Ярославським не було": Кучер відреагував на заяву олігарха відроджувати Металіст на базі Метала
Головний тренер Метала Олександр Кучер прокоментував слова Олександра Ярославського про бажання реанімовувати свій колишній клуб на базі його команди.
"Це приємно чути, заяви були, але конкретної розмови з Ярославським у мене не було. Хлопців теж заспокоюємо, щоб не хапали зірок з неба, продовжували працювати у тому ж дусі.
Ярославський планує відроджувати Металіст на базі клубу з Другої ліги
Це нас не стосується, продовжуємо працювати. У нас амбіції перемагати у кожному матчі", – сказав Кучер у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Наразі на українській футбольній карті Харків представлений двома командами – ФК Метал у Другій лізі та Металіст 1925 у Першій.
До слова, Метал після 11 турів лідирує у групі Б Другої ліги, набравши 29 очок.
Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній