"Ярмолюк влився в команду. Він провів кілька перших стартів і ще чотири гри, де мав вплив зі заміни. Єгор допоміг нам, і ми знаємо, що він може виконати цю роботу", – цитує Франка прес-служба Брентфорда.

Зінченко віддав асист і привіз гол у матчі з Вулверхемптоном, Ярмолюк взяв участь у двох гольових атаках Брентфорда

У найближчому матчі проти Брайтона (6 грудня) очікується справжня перевірка довіри Ярмолюку. Головний конкурент Матіас Єнсен пропускав 2 тури через травму, і його підміняв якраз 19-річний українець. Данець відновився, тому тепер Франку доведеться робити вибір.

Нагадаємо, Брентфорд йде на 11-й сходинці АПЛ, набравши 19 очок за 14 турів.

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