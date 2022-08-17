Аль-Айн 17 серпня зіграв одразу два товариські матчі. Андрій Ярмоленко взяв участь в одному з них.

Товариські матчі

Аль-Айн – Рід – 2:3

Голи: Лаба, Паласіос – Плавотіч, Нутц (пен), Вебербауер

Аль-Айн – Рака Братислава – 2:1

Голи: Барман, Паласіос (пен) – ?

Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі на поєдинок проти австрійського Ріда. Другий бомбардир в історії збірної України все ще не забивав за нову команду. От і сьогодні 32-річний вінгер не відзначився результативними діями, а команда Сергія Реброва програла з рахунком 2:3.

"Ярмоленка довелося ховати на базі, щоб він не потрапив у московський Спартак", – Сабо

Це вже 5-й поєдинок на зборах, у якому Андрій пішов з поля без результативної дії. На другий спаринг дня проти команди Рака Братислава (другий дивізіон Словаччини) Ярмоленко вже не вийшов. Команда з ОАЕ виграла 2:1.

Перший офіційний матч Аль-Айна в сезоні 2022/23 запланований на 2 вересня.

Ярмоленко оминув Динамо: чому це матиме тяжкі наслідки не тільки для команди Луческу?