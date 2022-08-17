Ярмоленко знову не забив за команду Реброва – лідер збірної України продовжив "суху" серію
Аль-Айн 17 серпня зіграв одразу два товариські матчі. Андрій Ярмоленко взяв участь в одному з них.
Товариські матчі
Аль-Айн – Рід – 2:3
Голи: Лаба, Паласіос – Плавотіч, Нутц (пен), Вебербауер
Аль-Айн – Рака Братислава – 2:1
Голи: Барман, Паласіос (пен) – ?
Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі на поєдинок проти австрійського Ріда. Другий бомбардир в історії збірної України все ще не забивав за нову команду. От і сьогодні 32-річний вінгер не відзначився результативними діями, а команда Сергія Реброва програла з рахунком 2:3.
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Це вже 5-й поєдинок на зборах, у якому Андрій пішов з поля без результативної дії. На другий спаринг дня проти команди Рака Братислава (другий дивізіон Словаччини) Ярмоленко вже не вийшов. Команда з ОАЕ виграла 2:1.
Перший офіційний матч Аль-Айна в сезоні 2022/23 запланований на 2 вересня.
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