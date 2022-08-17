Аль-Айн 17 августа сыграл сразу два товарищеских матча. Андрей Ярмоленко принял участие в одном из них.

Товарищеские матчи

Аль-Айн – Рид – 2:3

Голы: Лаба, Паласиос – Плавотич, Нутц (пен), Вебербауэр

Аль-Айн – Рака Братислава – 2:1

Голы: Барман, Паласиос (пен) – ?

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе на поединок против австрийского Рида. Второй бомбардир в истории сборной Украины все еще не забивал за новую команду. Вот и сегодня 32-летний вингер не отличился результативными действиями, а команда Сергея Реброва проиграла со счетом 2:3.

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Это уже 5-й поединок на сборах, в котором Андрей ушел с поля без результативного действия. Во второй спарринг дня против команды Рака Братислава (второй дивизион Словакии) Ярмоленко уже не вышел. Команда из ОАЭ выиграла 2:1.

Первый официальный матч Аль-Айна в сезоне 2022/23 запланирован на 2 сентября.

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