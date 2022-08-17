"Я не знаю, що він буде робити у тій команді (мова про Аль-Айн – прим.), це його вибір. У збірну його однаково продовжать викликати, але я думаю, він вже не повернеться у Динамо. Розкажу краще цікаву історію, як я його брав у Динамо. Він тоді грав у Десні, а я приїхав на перегляд. У підсумку довелося його ховати на базі, щоб він не потрапив у московський Спартак.

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Саме так! Я спостерігав за його грою і відразу після матчу зателефонував Ігорю Михайловичу Суркісу, кажу: "Треба брати хлопця!". Він погодився. А мені потім кажуть: "Там на трибунах сидять люди із Москви, вони хочуть Ярмоленка забрати у Спартак". Після гри команда поїхала, а я залишив Ярмоленка на базі, щоб спартаківці його не знайшли.

Потім я забрав його в Динамо і він за дубль отримав дуже серйозну травму – лікувався півроку. Після відновлення Ярмоленко вийшов на тренування, але виглядав дуже погано, і якраз приїхав Ігор Суркіс. Президент покликав мене до себе і каже: "Що ти за фахівець, подивися, кого ти взяв?! Він же зовсім не вміє грати". Я кажу: "Почекайте. Хлопець півроку не грав, дайте йому час набрати форму". І Ярмоленко не підвів, заграв та почав прогресувати", – цитує Сабо "Український футбол".

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