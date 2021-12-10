Вест Хем пропустив єдиний гол вже в дебюті поєдинку – Міслав Оршіч став автором розкішного м'яча. Саме Ярмоленко дозволив супернику завдати фатального удару, за що трохи отримав на горіхи від тренера.

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"Ярмоленко мав краще пресингувати суперника. Але в цьому матчі всім було складно. Ми дали шанс проявити себе кільком молодим гравцям і очікували більшого від досвідчених футболістів. Думаю, у моменті з пропущеним голом Ярмоленко повинен був закрити футболіста Динамо, який бив по воротах", – цитує Мойєса Football.London.

У сезоні 2021/22 українець забив 1 гол та віддав 3 асисти в 16-ти матчах (624 хвилини). Його контракт з "молотами" розрахований до 30 червня 2022-го.

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