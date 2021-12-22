Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Ліверпуль – Лестер – 3:3 (пен. 5:4)

Голи: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Мінаміно, 90+5 – Варді, 9, 13, Меддісон, 33

Брентфорд – Челсі – 0:2

Голи: Янссон, 80, Жоржінью, 85

Тоттенхем – Вест Хем – 2:1

Голи: Бергвейн, 29, Моура, 34 – Боуен, 32

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Юрген Клопп вирішив поберегти основних гравців у поєдинку з Лестером. Гості швидко покарали німецького тренера за таке зухвальство. Вже на 13-й хвилині Джеймі Варді святкував дубль. Алекс Окслейд-Чемберлен відновив інтригу, але ще до свистка на перерву Меддісон відновив перевагу Лестера у 2 м'ячі. Ліверпуль зумів здійснити камбек, Мінаміно голом на останніх секундах перевів гру у серію післяматчевих пенальті, де мерсисайдці виявились влучнішими.

Брентфорд у рідних стінах протистояв Челсі. Томас Тухель також вирішив змагатись з "бджолам" резервним складом. Скромні господарі добре захищались проти чинного тріумфатора Ліги чемпіонів. Після перерви лондонці замінами освіжили склад, що і вирішило долю путівку у півфінал. Два голи за 5 хвилин вивели Челсі у півфінал Кубка ліги.

Тоттенхем видав бадьорий перший тайм із Вест Хемом. На голи Бергвейна та Моури "молотобійці" відповіли м'ячем Боуена. Після перерви саме гості володіли ініціативою. На 80-й хвилині на поле вийшов Андрій Ярмоленко, але лідеру збірної України не вдалось змінити рахунок на табло. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Конте.

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