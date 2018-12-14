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Ярмоленко входить у топ-5 гравців Вест Хема за середньою результативністю, екс-"динамівець" лідирує

16:21 843 Читать на русском
Ярмоленко входить у топ-5 гравців Вест Хема за середньою результативністю, екс-"динамівець" лідирує
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Вест Хем

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко опинився серед лідерів Вест Хема за кількістю хвилин, необхідних для забитого гола.

Андрій Ярмоленко опинився у топ-5 футболістів Вест Хема за середньою результативністю. Вінгер збірної України витрачає на один гол 275 хвилин – це п'ятий показник у команді.

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Цікаво, що лідирує у рейтингу ще один добре відомий українцям гравець – Лукас Перес (екс-форвард Карпат та Динамо). На один гол іспанець витрачає 101 хвилину (всього в його активі 4 голи).

На другому місці Хав'єр Ернандес – 137 хвилин на гол (5 влучних ударів). Замкнув трійку Марко Арнаутовіч (209 хвилин на гол, 4 м'ячі).

Нагадаємо, в активі Ярмоленка, який продовжує відновлюватись від травми, 2 голи в АПЛ у 9 зіграних матчах. За попередніми прогнозами, українець повинен відновитись від травми у квітні.

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