Ярмоленко в матчі з Тоттенхемом: жахлива статистика, продовження невдалої серії, фанати знайшли винного і винесли вирок

Андрій Ярмоленко провів поганий матч проти Тоттенхема в 13-му турі АПЛ, а Вест Хем зазнав 3-ї поразки поспіль і продовжив жахливу серію. Як зіграв лідер збірної України проти команди Жозе Моурінью та що пишуть про нього в Англії – читайте в матеріалі "Футбол 24".

Вест Хем програв Тоттенхему в дебютному матчі "шпор" під керівництвом Жозе Моурінью. Голи Сон Хин Міна, Лукаса Моури та Харрі Кейна принесли гостям заслужені 3 очки і підйом у верхню частину турнірної таблиці. Натомість "молоти" провели черговий непереконливий поєдинок, продовжили безвиграшну серію та опустилися на край прірви. До зони вильоту лише 3 очки – ще якихось 2 місяці тому в клубі мріяли навіть про Лігу чемпіонів, але тепер настала сувора реальність.

Переможний дебют Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:3

Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі на звичній позиції правого вінгера та відіграв 55 хвилин, поступившись місцем на полі Пабло Форналсу. Цей поєдинок став для українця 12-м в АПЛ 2019/20, у яких вінгер забив 3 голи і віддав 1 асист. Втім, остання результативна дія Ярмоленка датована ще 26-м жовтня (тоді в матчі проти Шеффілд Юнайтед українець оформив гольовий пас). От і матч із Тоттенхемом вінгер збірної України навряд чи може занести собі в актив.

Показники Ярмоленка у протистоянні з командою Жозе Моурінью абсолютно не вражають. 0 ударів по воротах, 0 ключових передач, жодної успішної спроби дриблінгу та 6 втрат м'яча. Лідер збірної України за відведений йому час віддав лише 8 точних передач, з яких тільки 2(!) – вперед. 16 дотиків до м'яча за 55 зіграних хвилин (один за більш ніж 3 хвилини) – жалюгідно мало, тому рішення Мануеля Пеллегріні замінити Ярмолу виглядає доволі логічним.

Паси Ярмоленка в матчі Вест Хем – Тоттенхем

Логічно, що невдала гра Ярмоленка була відповідно оцінена британськими ЗМІ, які синхронно визнали українця одним із найгірших гравців матчу.

Sky Sports виділив для українця скромну "четвірку". Гіршим за нього став лише Себастьян Аллє, у якого жалюгідна "трійка". Від Independent наш вінгер отримав "п'ятірку", що стало середнім результатом в команді.

Who Scored вважає українця найгіршим гравцем матчу, оцінивши гру Ярмоленка у 5.6. Таку ж оцінку у складах обох команд отримав лише центральний захисник "молотів" Ісса Діоп. А от Майкл Антоніо – один з конкурентів Андрія за місце у складі – пристойно увійшов у гру. За 45 хвилин англієць відзначився голом, 32 рази отримував м'яч та має максимально успішний дриблінг – 3 вдалі спроби з трьох.

90min поставив Ярмоленку "п'ятірку". Нижчу оцінку отримали тільки голкіпер Роберто та нападник Аллє – по 4.

Експерти Squawka не пошкодували українця, вліпивши йому символічну "двійку". "Боровся за свій ігровий час, але не приніс багато користі як в обороні, так і в атаці, регулярно залишаючи Фредерікса одного на фланзі", – так аргументували оцінку Ярмоленка.

Пеллегріні прокоментував поразку Вест Хема у матчі з Тоттенхемом – тренер Ярмоленка не збирається здаватися

Вболівальники Вест Хема відверто не в захваті від гри команди. За матч з Тоттенхемом цілком заслужено перепало і Ярмоленку, але головним винуватцем провалу фанати вважають Мануеля Пеллегріні. "Ти будеш звільнений вранці", – співали трибуни після чергової поразки "молотів". З цим погоджуються букмекери – саме чилієць, на їхню думку, є "фаворитом" на те, щоб попрощатися з посадою.

Фанати критикують як Пеллегріні, так і гравців, яких підписав чилієць – серед них і Ярмоленко...

These Pellegrini signings - All shockingly under performing.

Roberto

Anderson

Yarmolenko

Wilshire

Haller

Ajeti

Sanchez

Balbuana

Fornals

Play Rice at CH, get Diagana back from WBA and play him and Nathan Holland instead of Yarmo & Anderson.



How can it be any worse peeps! — @tridge (@MJAttridge) November 23, 2019 Хтось вважає, що українець, як і Феліпе Андерсон, перебуває у жахливій формі. Roberto is shit but there’s 10 players in front of him and they should be getting as much blame for the last 2 months,



Fans blaming everything on him is letting the likes of Yarmolenko and Anderson off the hook who have been dreadful lately — Jack (@Jack_hobson12) November 23, 2019 Інші думають, що у футболках з прізвищем Ярмоленка та інших гравців виступають колишні футболісти Вест Хема, які свого часу виглядали відверто посередньо. Diamanti, Piquionne and Jarvis in Yarmolenko, Haller and Anderson shirts #expensivecunts #PellegriniOut — Billy Bradley (@BillBradley) November 23, 2019 Хтось відверто співчуває фанатам Вест Хема та пророкує їм важку зиму. If I was a West Ham fan, I'd be very concerned



The likes of Yarmolenko, Anderson & Fornals are not the type to haul you out of the trenches



Very tough winter ahead, I would suggest #WHUTOT — FPL Chancer (Dan) (@fplchancer) November 23, 2019 Деякі фанати відверто здивувалися, побачивши пост у клубному Twitter про заміну українця. Втім, не варто вішати всіх собак лише на Ярмоленка, адже відверто погано виглядає весь Вест Хем. Лише феноменальна реалізація дозволила підопічним Пеллегріні забити двічі у ворота Тоттенхема, адже награла команда максимум на один гол – 0,77 xG. "Молоти" не виграють вже протягом двох місяців, а їхня безвиграшна серія налічує вже 7 матчів. У цих поєдинках Вест Хем зумів взяти тільки 2 очки – лише попередньо здобутий гандикап дозволяє Ярмоленку та компанії триматися за межами зони вильоту. Серед усіх команд АПЛ гірші результати останнім часом демонструє лише Саутгемптон...

Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко – блідий матч українця і новий лідер "шпор"