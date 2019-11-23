Ярмоленко в матчі з Тоттенхемом: жахлива статистика, продовження невдалої серії, фанати знайшли винного і винесли вирок

Андрій Ярмоленко провів поганий матч проти Тоттенхема в 13-му турі АПЛ, а Вест Хем зазнав 3-ї поразки поспіль і продовжив жахливу серію. Як зіграв лідер збірної України проти команди Жозе Моурінью та що пишуть про нього в Англії – читайте в матеріалі "Футбол 24".
Вест Хем програв Тоттенхему в дебютному матчі "шпор" під керівництвом Жозе Моурінью. Голи Сон Хин Міна, Лукаса Моури та Харрі Кейна принесли гостям заслужені 3 очки і підйом у верхню частину турнірної таблиці. Натомість "молоти" провели черговий непереконливий поєдинок, продовжили безвиграшну серію та опустилися на край прірви. До зони вильоту лише 3 очки – ще якихось 2 місяці тому в клубі мріяли навіть про Лігу чемпіонів, але тепер настала сувора реальність.
Переможний дебют Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:3
Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі на звичній позиції правого вінгера та відіграв 55 хвилин, поступившись місцем на полі Пабло Форналсу. Цей поєдинок став для українця 12-м в АПЛ 2019/20, у яких вінгер забив 3 голи і віддав 1 асист. Втім, остання результативна дія Ярмоленка датована ще 26-м жовтня (тоді в матчі проти Шеффілд Юнайтед українець оформив гольовий пас). От і матч із Тоттенхемом вінгер збірної України навряд чи може занести собі в актив.
Показники Ярмоленка у протистоянні з командою Жозе Моурінью абсолютно не вражають. 0 ударів по воротах, 0 ключових передач, жодної успішної спроби дриблінгу та 6 втрат м'яча. Лідер збірної України за відведений йому час віддав лише 8 точних передач, з яких тільки 2(!) – вперед. 16 дотиків до м'яча за 55 зіграних хвилин (один за більш ніж 3 хвилини) – жалюгідно мало, тому рішення Мануеля Пеллегріні замінити Ярмолу виглядає доволі логічним.
Паси Ярмоленка в матчі Вест Хем – Тоттенхем
Логічно, що невдала гра Ярмоленка була відповідно оцінена британськими ЗМІ, які синхронно визнали українця одним із найгірших гравців матчу.
Sky Sports виділив для українця скромну "четвірку". Гіршим за нього став лише Себастьян Аллє, у якого жалюгідна "трійка". Від Independent наш вінгер отримав "п'ятірку", що стало середнім результатом в команді.
Who Scored вважає українця найгіршим гравцем матчу, оцінивши гру Ярмоленка у 5.6. Таку ж оцінку у складах обох команд отримав лише центральний захисник "молотів" Ісса Діоп. А от Майкл Антоніо – один з конкурентів Андрія за місце у складі – пристойно увійшов у гру. За 45 хвилин англієць відзначився голом, 32 рази отримував м'яч та має максимально успішний дриблінг – 3 вдалі спроби з трьох.
90min поставив Ярмоленку "п'ятірку". Нижчу оцінку отримали тільки голкіпер Роберто та нападник Аллє – по 4.
Експерти Squawka не пошкодували українця, вліпивши йому символічну "двійку". "Боровся за свій ігровий час, але не приніс багато користі як в обороні, так і в атаці, регулярно залишаючи Фредерікса одного на фланзі", – так аргументували оцінку Ярмоленка.
Пеллегріні прокоментував поразку Вест Хема у матчі з Тоттенхемом – тренер Ярмоленка не збирається здаватися
Вболівальники Вест Хема відверто не в захваті від гри команди. За матч з Тоттенхемом цілком заслужено перепало і Ярмоленку, але головним винуватцем провалу фанати вважають Мануеля Пеллегріні. "Ти будеш звільнений вранці", – співали трибуни після чергової поразки "молотів". З цим погоджуються букмекери – саме чилієць, на їхню думку, є "фаворитом" на те, щоб попрощатися з посадою.
Фанати критикують як Пеллегріні, так і гравців, яких підписав чилієць – серед них і Ярмоленко...
Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко – блідий матч українця і новий лідер "шпор"