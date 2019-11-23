Пеллегріні прокоментував поразку Вест Хема у матчі з Тоттенхемом – тренер Ярмоленка не збирається здаватися

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився думками щодо чергової невдачі своєї команди у матчі 13 туру АПЛ проти Тоттенхема (2:3).

"Я вкрай розчарований, ми знову зазнали поразки вдома. Однак гравці Вест Хема ніколи не здаються і продовжать боротьбу.

Переможний дебют Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:3

Упевнений, що одна перемога змінить ситуацію. У такі моменти потрібно вірити в себе набагато більше, ніж під час переможних серій. Ми ще потішимо своїх уболівальників", – заявив Пеллегріні в коментарі ВВС.

Нагадаємо, Вест Хем не може здобути перемогу у семи останніх матчах АПЛ і впритул наблизився до зони вильоту – команда Ярмоленка ризикує закінчити тур на 17-ій позиції.

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