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Переможний дебют Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:3

17:14 695 Читать на русском
Переможний дебют Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:3
Вест Хем – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу / твіттер ФК Тоттенхем

Тоттенхем в дебютному матчі Моурінью здобув першу виїзну перемогу в 2019 році, обігравши Вест Хем. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Тоттенхем.

74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна
 
Сон Хин Мін 36’
Лукас Моура 43’
Харрі Кейн 50’
36’ Сон Хин Мін
43’ Лукас Моура
50’ Харрі Кейн
74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна

Тоттенхем зробив комфортну перевагу ще в першому таймі завдяки голам Сон Хин Міна та Моури (в другому голі розкішним пасом відзначився Деле Аллі). Другу половину "шпори" розпочали також з голу, Кейн замкнув подачу Ор'є з флангу. Після заміни Ярмоленка Вест Хем спромігся на міні-камбек: один гол відіграв Антоніо, а вже у компенсований час Огбонна зробив різницю в рахунку мінімальною, проте Тоттенхем втримав перемогу.

Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко

Таким чином, "шпори" набрали 17 очок та піднялись на 7 місце, однак це може змінитись після матчів конкурентів. Вест Хем з 13 пунктами опустився на 16 сходинку.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Вест Хем - Тоттенхем Відеоновини Вест Хем Вест Хем
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