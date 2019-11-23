Переможний дебют Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:3

Тоттенхем в дебютному матчі Моурінью здобув першу виїзну перемогу в 2019 році, обігравши Вест Хем. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Тоттенхем.

Тоттенхем зробив комфортну перевагу ще в першому таймі завдяки голам Сон Хин Міна та Моури (в другому голі розкішним пасом відзначився Деле Аллі). Другу половину "шпори" розпочали також з голу, Кейн замкнув подачу Ор'є з флангу. Після заміни Ярмоленка Вест Хем спромігся на міні-камбек: один гол відіграв Антоніо, а вже у компенсований час Огбонна зробив різницю в рахунку мінімальною, проте Тоттенхем втримав перемогу.

Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко

Таким чином, "шпори" набрали 17 очок та піднялись на 7 місце, однак це може змінитись після матчів конкурентів. Вест Хем з 13 пунктами опустився на 16 сходинку.