Ярмоленко в кризі? Новий футбол збірної його затінює, але допомагає розв'язати клубні проблеми

Зірка збірної України переживає складний етап у кар'єрі. "Футбол 24" розбирається, в чому справа.

Андрій Ярмоленко на старті сезону не є основним у Вест Хемі. Вояж до національної збірної традиційно стає хорошим перезавантаженням для наших легіонерів в період клубних труднощів, але 28-річний вінгер не вразив і в жовто-синій футболці, хоч і забив переможний гол Словаччині. Ярмоленко вже не той, чи камбек близько?

"Коноплянка і Ярмоленко – не в найкращому тонусі". Збірна України – без трагедії, або Зінченка беруть не "просто так"

Ігровий тонус

В першу чергу потрібно розуміти, що востаннє Ярмоленко стабільно грав по 90 хвилин ще наприкінці 2017-го. Від початку поточного року він не має нормальної ігрової практики: травма, ігнор від Петера Штегера в Борусії, знову травма, важкий початок сезону у Вест Хемі.

Андрію дуже важливо бути в тонусі зразка динамівського періоду, проводити повні матч на полі. Саме тому влітку він легко погодився піти на пониження в англійський середняк. Це було правильне рішення – конкуренція з молодими талантами на флангах Борусії не обіцяла нічого хорошого. Втім, наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні не дає Ярмоленку того, за чим він прийшов. За 4 матчі АПЛ українець награв лише 107 хвилин.

Цілком логічно, що в такій ситуації футболісту проблемно якісно провести повний поєдинок. Заміна в грі з Чехією (перша для Андрія в офіційному матчі збірної за 3 роки) – це нормально. Ба більше, попереду через 3 доби було протистояння зі словаками.

Психологічний тиск

"Чому Ярмоленко виконував пенальті? Це була вказівка Шевченка. Він вирішив, що битиме Ярмоленко", – Олександр Зінченко розповів про переможний гол у ворота збірної Словаччини. В Андрія не йшла гра, він нервував, попередні пенальті за збірну виконував невпевнено (Франції та Македонії – від поперечини, Туреччині – під рукою голкіпера) але головний тренер сказав бити йому. Все очевидно – гол мав додати лідеру команди впевненості.

Сталося не зовсім так. Ярмоленко погано виконав 11-метровий у ворота словаків – Дубравка майже потягнув удар. Красномовні емоції після забитого м'яча – переживання без розправлених крил. Ярмоленко усвідомлював, що це пенальті є авансом – за два матчі збірної він, грубо кажучи, не награв на гол. Виникало враження, що екс-капітан Динамо ментально не відчуває себе лідером – він прийняв подарунок, а не виконав місію лідера.

Зрозуміти його стан можна. Андрій зробив все від себе залежне в Борусії, але закріпитися в Дортмунді не зумів, Андрій на початку виступів за Вест Хем виглядає не гірше за конкурентів, але місця в старті не отримує. Другосортні британські ЗМІ в мережі тиражують слова Геннадія Орбу про слабкий рівень Ярмоленка, а за даними статистичного порталу WhoScored він входить у трійку найгірших дебютантів АПЛ цього сезону.

Це при тому, що Андрій дуже старається. Врахувавши дортмундські помилки, вливається у колектив Вест Хема, підтягнув іноземну мову, не ховається від публічності. І головне – добросовісно викладається на полі. Ярмоленко знову робить все правильно, а ситуація складається негативно. Це лейтмотив його закордонної кар'єри, з яким важко жити.

Зміна ролей в збірній

Ну а тепер найважливіше (але те, на що цього року доводиться звертати увагу в останню чергу) – події на полі. Ярмоленко – не ключова фігура збірної на цей момент. Людина в поганій формі та неналежному психологічному стані не може бути такою за визначенням.

Є ще одна причина. Андрій – більше не безальтернативний гравець збірної України. Ярмоленка та Коноплянку в останні роки замінити не було ким (Петряк і Караваєв на флангах півзахисту рівноцінною альтернативою ніколи не були). Зараз все інакше. З'явився Марлос, який із задоволенням готовий перейти з центру на рідний правий фланг, прогресує Циганков.

З приходом Андрія Шевченка почав змінюватися стиль гри "синьо-жовтих". Футбол став менш вертикальним, менш орієнтованим на індивідуальні якості Ярмоленка та Коноплянки. Від них вимагається більше підігрувати команді.

Ярмоленку не потрібно прориватися до краю поля з подачами у штрафний, чи виконувати коронний трюк Роббена – Андрій повинен взаємодіяти з партнерами. Реагувати на зміщення Яремчука під короткий пас, звільняти зони для Марлоса, підключати по флангу Караваєва. Ярмоленка у збірній оточують партнери, які перебувають у кращій формі, а сильні сторони самого вінгера використовуються рідше. Андрій Шевченко, схоже, не планує відходити від побудови комбінаційного (приставку "псевдо" після двох матчів тимчасово закреслюємо) футболу через короткий пас, з яким ці сильні сторони не дуже поєднуються.

Як наслідок, виникає враження, що Андрій провів два невиразні матчі в Лізі націй. Це відповідає дійсності лише частково. Вина самого Ярмоленка тут взагалі мінімальна і полягає в тому, що він ще не пристосувався до нових вимог.

Що буде далі у Вест Хемі

"Я розмовляв з Пеллегріні і він сказав, щоб я не переживав, що все буде нормально. Не варто забувати, що через пошкодження я пропустив передсезонну підготовку. Потрібно трохи часу, щоб повністю зрозуміти, яким є англійський футбол", – зізнався Андрій Ярмоленко. Все так, і ніхто не збирається ставити хрест на англійській кар'єрі вінгера, але є нюанси.

Ярмоленко ризикує вдруге поспіль стати жертвою надмірних очікувань. Борусія переоцінила його при трансфері з Динамо – Андрій працював на повну і не був гравцем відчутно сильнішим за середній рівень Бундесліги (цього чекали у Дортмунді), тепер те саме повторюється з Вест Хемом.

Головна проблема Ярмоленка – відсутність швидкого мислення на полі. Дуже впадає в око, що він перетримує м'яч. Отримуючи пас, українець намагається на швидких ногах щось придумати, зіграти нестандартно (у Німеччині його справедливо критикували за надмірну простоту в діях). Виглядає це трохи панічно. Щоб знайти оптимальний вектор розвитку атаки, Андрію потрібно більше часу і менше опору.

В Динамо і збірній України перетримування м'яча виправдовувалося лідерством і фразою "Ярмоленко щось придумає" (він справді часто придумував), але серед рівних за класом партнерів це не працює. Водночас коронні фішки з обіграшами один в один і подачами у штрафний в Андрія в порядку. Інша справа, що використовувати це можна хіба що в кубкових матчах проти слабких суперників.

Мануель Пеллегріні не приковує Ярмоленка до флангу – в останньому матчі АПЛ він більшість часу грав під форвардом в центрі зі зміщеннями в правий півфланг. Також незвична роль, також більше коротких передач і менше ривків. Немає сумніву, що Андрію зручніше грати по всій бровці (динамівський період), але від нього вимагають і чекають більшого. На лондонському Олімпійському під нього гру не будуватимуть.

Профільний портал Football London, оцінюючи гравців Вест Хема за перші 4 тури, поставив Ярмоленку середні 6 балів. "Багато фінтів, але мало результату, хоча він поки що виходив в АПЛ лише на заміни. Здається, він ще не в формі, виглядає важким відразу після появи на полі. Може зробити різницю в матчі і повинен отримати більше ігрового часу в наступних 3 іграх. Для високого балу зіграв занадто мало хвилин".

У Ярмоленка буде ще багато шансів. Основне завдання – працювати над швидкістю прийняття рішень і універсалізмом. Навіть коли йому даватимуть комфортну роль на фланзі, Андрій повинен проявляти ініціативу в комбінаційній грі, своїми діями старатися бути частиною команди, рівним серед інших (як у нинішній збірній), а не зіркою-індивідуалістом (як в Динамо).

Зміни у стилі футболу збірної України та гра поруч з Марлосом, Караваєвим, Маліновським, Яремчуком йому в цьому серйозно допомогли і підштовхнули до правильного шляху.

Україна – Словаччина: драма вирішальних хвилин і нарікання на суддю, або Золоті заміни Шевченка