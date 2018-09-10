toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
УКРАЇНА - СЛОВАЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Коноплянка і Ярмоленко – не в найкращому тонусі". Збірна України – без трагедії, або Зінченка беруть не "просто так"

13:00 2790 Читать на русском
"Коноплянка і Ярмоленко – не в найкращому тонусі". Збірна України – без трагедії, або Зінченка беруть не "просто так"
Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка / Фото ФФУ
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює дві перемоги збірної України у Лізі націй із Андрієм Полуніним, півзахисником національної команди 90-х.

– Андрію Вікторовичу, збірна України у стартових матчах Ліги націй обіграла і Чехію, і Словаччину. Ви вірили у такий розкішний старт національної команди?

– У мене завжди позитивний настрій перед матчами збірної. Те, що це відбулося, тільки підтверджує: наша збірна прогресує, додає. Тішить, що нові футболісти – Яремчук, Маліновський – влилися у колектив. Мені сподобалося, як вони зіграли. Команда омолоджується і дає при цьому результат.

– В обох матчах ми дотискали суперників на останніх хвилинах. Це свідчить, що у команди є характер?

– Це свідчить і про характер, і про атмосферу в колективі. Потрібно сказати спасибі тренерам клубів, адже наші футболісти приїхали у хорошій фізичній формі. Основні дійові особи витримали максимальне навантаження, терпіли до кінця і досягнули максимального результату.

– Хто проявив себе найкраще у цих поєдинках?

– Дуже впевнено зіграли ті, хто має досвід. Ті ж Ракицький, Степаненко. А серед молоді – Маліновський, Яремчук, Зінченко. Ми довго очікували і нарешті побачили, що Олександра не просто так викликають у збірну. У Ман Сіті він виступав на позиції лівого захисника, тут же виступив у зовсім іншому амплуа – центрального півзахисника, під нападниками. Забив у першому матчі, віддав гострий пас на Циганкова, який заробив пенальті у другому матчі.

"Це не пенальті", – реакція словацьких ЗМІ на поразку національної команди від збірної України

Отож, молодь прогресує і набуває впевненості. Важливо, що немало наших футболістів виступають за кордоном, тож у них вже немає мандражу, як це було раніше, коли у збірній грали переважно представники українських клубів.

– Яремчук та Маліновський у чемпіонаті Бельгії та збірній України – різні люди в плані результативності. Погоджуєтесь?

– Зінченко грав у збірній більше двох років, і ось тільки тепер нарешті забив свій другий гол. Яремчуку і Маліновському також потрібно трохи часу. У бельгійських клубах вони мають запас впевненості, позаяк вже себе проявили. Це зовсім інший психологічний стан. Натомість у збірній триває їхнє становлення. Якщо Шевченко їм довірятиме, вони це відчуватимуть і голи обов’язково прийдуть.

Усі бачили, які шикарні м’ячі забиває Маліновський за Генк – це ж не просто так. До речі, Руслан, за моїми спостереженнями, найчастіше пробивав по воротах у цих двох іграх. Штрафні у його виконанні – це завжди перспективно, а подачі призводили до небезпечних моментів. Це цеглинки у загальний результат.

– Ви досі не згадали про беззаперечних лідерів нашої команди – Коноплянку і Ярмоленка. Як оціните їхній виступ?

– Я не згадав про них з однієї простої причини – вони, як ви кажете, беззаперечні лідери. Обидва переживають непростий період у своїх клубах. Ні Андрій, ні Євген не вважаються зараз гравцями основного складу. Відповідно, в обох є проблема з ігровою практикою. Скільки б ми не говорили про їхню зірковість, це помітно, що вони не в найкращому своєму тонусі, чи не так?

Леоненко: Сподобалося, що Шевченко не боїться міняти Ярмоленка та Коноплянку

Добре, що у Коноплянки відбувся сплеск – він забив гол у Чехії. Ярмоленко реалізував пенальті проти Словаччини, хоча до удару відчувалася його невпевненість. Обом цей успіх зі збірною був надзвичайно потрібен – для впевненості у своїх силах. Чудово, що Шевченко продовжує довіряти їм, вірить і сподівається на них.

– Після двох турів, у яких Україна набрала 6 очок, склалася парадоксальна ситуація: 8 очок гарантують нам перше місце у групі, тоді як 9 – не гарантують. Ви впевнені у нашому успіху?

– Не думаю, що все буде настільки трагічно для збірної України. Впевнений у тому, що наша команда вийде з групи – ми стали сильнішими і вже підкріпили це результатом. Не потрібно дивитися, як там словаки гратимуть – потрібно самим перемагати.

– Ліга націй – ваші перші враження від нового турніру?

– Мені подобається, що паузу між єврокубками і матчами національних чемпіонатів заповнили іграми такої ваги. Ось вчора Франція грала – повний стадіон, 80 тисяч. Англійці з іспанцями також видали шоу. Не знаю, чи приживеться Ліга націй, але її старт – оптимістичний.

Сторінка автора у Facebook

"8 очок буде краще, ніж 9", або Коли російський коментатор дуже радіє: реакція соцмереж на матч Україна – Словаччина

Ліга націй2 тур

Україна - Словаччина: Неділя 09 вересня 2018

Україна
Матч завершено
1 : 0
Словаччина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Статті Словаччина Словаччина Україна Україна Ліга націй Україна - Словаччина Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Полунін Чехія Чехія Роман Яремчук Роман Яремчук Олександр Зінченко Олександр Зінченко Олег Бабій Думка експерта Євген Коноплянка Євген Коноплянка Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
17
хв
Португалія
21:45
Італія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук