"Коноплянка і Ярмоленко – не в найкращому тонусі". Збірна України – без трагедії, або Зінченка беруть не "просто так"

"Футбол 24" обговорює дві перемоги збірної України у Лізі націй із Андрієм Полуніним, півзахисником національної команди 90-х.

– Андрію Вікторовичу, збірна України у стартових матчах Ліги націй обіграла і Чехію, і Словаччину. Ви вірили у такий розкішний старт національної команди?

– У мене завжди позитивний настрій перед матчами збірної. Те, що це відбулося, тільки підтверджує: наша збірна прогресує, додає. Тішить, що нові футболісти – Яремчук, Маліновський – влилися у колектив. Мені сподобалося, як вони зіграли. Команда омолоджується і дає при цьому результат.

– В обох матчах ми дотискали суперників на останніх хвилинах. Це свідчить, що у команди є характер?

– Це свідчить і про характер, і про атмосферу в колективі. Потрібно сказати спасибі тренерам клубів, адже наші футболісти приїхали у хорошій фізичній формі. Основні дійові особи витримали максимальне навантаження, терпіли до кінця і досягнули максимального результату.

– Хто проявив себе найкраще у цих поєдинках?

– Дуже впевнено зіграли ті, хто має досвід. Ті ж Ракицький, Степаненко. А серед молоді – Маліновський, Яремчук, Зінченко. Ми довго очікували і нарешті побачили, що Олександра не просто так викликають у збірну. У Ман Сіті він виступав на позиції лівого захисника, тут же виступив у зовсім іншому амплуа – центрального півзахисника, під нападниками. Забив у першому матчі, віддав гострий пас на Циганкова, який заробив пенальті у другому матчі.

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Отож, молодь прогресує і набуває впевненості. Важливо, що немало наших футболістів виступають за кордоном, тож у них вже немає мандражу, як це було раніше, коли у збірній грали переважно представники українських клубів.

– Яремчук та Маліновський у чемпіонаті Бельгії та збірній України – різні люди в плані результативності. Погоджуєтесь?

– Зінченко грав у збірній більше двох років, і ось тільки тепер нарешті забив свій другий гол. Яремчуку і Маліновському також потрібно трохи часу. У бельгійських клубах вони мають запас впевненості, позаяк вже себе проявили. Це зовсім інший психологічний стан. Натомість у збірній триває їхнє становлення. Якщо Шевченко їм довірятиме, вони це відчуватимуть і голи обов’язково прийдуть.

Усі бачили, які шикарні м’ячі забиває Маліновський за Генк – це ж не просто так. До речі, Руслан, за моїми спостереженнями, найчастіше пробивав по воротах у цих двох іграх. Штрафні у його виконанні – це завжди перспективно, а подачі призводили до небезпечних моментів. Це цеглинки у загальний результат.

– Ви досі не згадали про беззаперечних лідерів нашої команди – Коноплянку і Ярмоленка. Як оціните їхній виступ?

– Я не згадав про них з однієї простої причини – вони, як ви кажете, беззаперечні лідери. Обидва переживають непростий період у своїх клубах. Ні Андрій, ні Євген не вважаються зараз гравцями основного складу. Відповідно, в обох є проблема з ігровою практикою. Скільки б ми не говорили про їхню зірковість, це помітно, що вони не в найкращому своєму тонусі, чи не так?

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Добре, що у Коноплянки відбувся сплеск – він забив гол у Чехії. Ярмоленко реалізував пенальті проти Словаччини, хоча до удару відчувалася його невпевненість. Обом цей успіх зі збірною був надзвичайно потрібен – для впевненості у своїх силах. Чудово, що Шевченко продовжує довіряти їм, вірить і сподівається на них.

– Після двох турів, у яких Україна набрала 6 очок, склалася парадоксальна ситуація: 8 очок гарантують нам перше місце у групі, тоді як 9 – не гарантують. Ви впевнені у нашому успіху?

– Не думаю, що все буде настільки трагічно для збірної України. Впевнений у тому, що наша команда вийде з групи – ми стали сильнішими і вже підкріпили це результатом. Не потрібно дивитися, як там словаки гратимуть – потрібно самим перемагати.

– Ліга націй – ваші перші враження від нового турніру?

– Мені подобається, що паузу між єврокубками і матчами національних чемпіонатів заповнили іграми такої ваги. Ось вчора Франція грала – повний стадіон, 80 тисяч. Англійці з іспанцями також видали шоу. Не знаю, чи приживеться Ліга націй, але її старт – оптимістичний.

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