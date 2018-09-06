Ярмоленко входить у топ-3 найменш ефективних новачків клубів АПЛ за версією WhoScored – символічна збірна

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко не вразив своїми виступами в новому клубі на старті чемпіонату Англії.

Андрій Ярмоленко влітку перейшов з дортмундської Борусії у Вест Хем, щоб здійснити свою мрію і спробувати сили в АПЛ. Пройшло вже 4 тури англійської першості, а українець яскраво себе проявити не зумів.

Статистичний портал WhoScored підрахував середні оцінки новачкам клубів АПЛ за ці 4 матчі, сформувавши антирейтинг і символічну збірну з найбільш неефективних гравців.

Ярмоленко – про ситуацію у Вест Хемі: Пеллегріні сказав, щоб я не переживав, що все буде нормально

Ярмоленко увійшов у топ-3 найгірших новачків на цей момент. Середній бал лідера збірної України – 6.06. Лише партнер Андрія по Вест Хему Карлос Санчес (5.89) та воротар Хаддерсфілда Бен Хамер (5.84) стартували в нових клубах гірше. П'ятірку головних невдах доповнили Адама Діахабі з того ж Хаддерсфілда (6.09) та захисник Арсенала Сократіс Папастатопулос (6.27).

"Андрію Ярмоленку заважало те, що всі 4 виступи він розпочинав з лави запасних. Варто віддати належне, що він яскраво виглядав у переможному матчі Кубка Ліги з Вімблдоном, але проявити свої найкращі якості в АПЛ після виходів на заміну не зумів. Розбалансований Вест Хем замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії з 0 очок, 10 пропущеними і 2 забитими голами, тому немає нічого дивного, що форварди команди страждають в атаці.

Ярмоленко проти Вулверхемптона: багато старання, нульова ефективність, низькі оцінки та відео всіх дій

До честі українця, в 4 турі проти Вулверхемптона Вест Хем виглядав значно краще після його виходу з лави запасних. Цілком можна припустити, що він стане важливою фігурою в команді після міжнародної перерви, але зараз рейтинг Ярмоленка від WhoScored складає 6.06 – третій найгірший результат серед новачків клубів АПЛ. За 107 хвилин гри Андрій завдав лише 1 удару по воротах, 1 раз вдало пішов у дриблінг і віддав 2 ключові передачі", – пояснює свої оцінки портал.

Також Ярмоленко потрапив у символічну збірну найгірших підписань АПЛ літа-2018: